جدل برلماني بشأن انتشار الأدوية المغشوشة عبر التواصل الاجتماعي.. عبد العظيم تطالب بإصدار قانون التجارة الإلكترونية.. وعفيفي يطالب بشرائها من منافذها الرسمية.. ويحيى: الأجهزة الرقابية تعمل بجدية

صحة النواب تطالب بتشديد الرقابة على القنوات الفضائية والصحف والمجلات

نائب: الترويج للأدوية غير المرخصة على منصات التواصل سببا لحدوث أضرار جسيمة تضر بصحة المواطنين

برلماني:صحة المواطن وسلامته على رأس أولوياتنا جميعا

طالب النائب حسن المير عضو مجلس النواب من وزارة الصحة والسكان التصدى لظاهرة انتشار أدوية والمستحضرات الطبية عبر الفضائيات والتواصل الاجتماعى والتليفونات المحمولة، مؤكداً أن الغالبية العظمى من تلك الأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وحذر " المير " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان من انتشار هذه الكارثة التى تهدد حياة المرضى ، مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان من خلال التفتيش الصيدلى سبق وأن أكدت أنه تم رصد وجود صفحات تستقطب المرضى لبيع بعض المنتجات الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة وأن شراء الأدوية التي لم تستعمل الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة تدوير المنتجات منتهية الصلاحية وأكدت أن المنفذ الآمن لشراء الأدوية والمستحضرات الدوائية هي الصيدلية المعتمدة من خلال صيدلي وعبر "روشتة" من طبيب مختص.

وتساءل النائب حسن المير قائلا : لماذا لم تتحرك وزارة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مافيا تجارة الادوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعى، مؤكدا أن هناك ظاهرة حاليا أخطر من صفحات التواصل الاجتماعى وهو وجود مجموعات على الواتس اب عبر التليفونات المحمولة لبيع الأدوية والمقويات والفيتامينات وغيرها من الادوية.

وقال النائب حسن المير ان ارقام هذه التليفونات معروفة لماذا لم تتحرك وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الاجهزة المختصة لوقف هذه المهزلة مطالبا من وزيرة الصحة والسكان التدخل بنفسها لوقف هذه الجرائم للحفاظ على صحة المواطنين خاصة ان وسائل التواصل الاجتماعى والتليفونات المحمولة أصبحت صيدليات ولكن للاسف الشديد تروج للأدوية المغشوشة ومن منتجات مصانع بير السلم.

وأثار هذا الأمر جدلاً بين عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فبعضهم قال أن ظاهرة انتشار الأدوية استشرت بشكل كبير، ولابد من الوقوف على حلول صارمة لمواجهتها، بينما أكد البعض بأن الدولة تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه، لاسيما في المجالات التي تتعلق وصحة المواطن وسلامته.

بداية أيدت النائبة، مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب حسن المير، بشأن انتشار الأدوية المغشوشة عبر الفضائيات والتواصل الاجتماعى، مشيرة الى أن هذه الظاهرة استشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ، على مستوى القنوات الفضائية و وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الصحف والمجلات ، بالإضافة إلى الأرصفة المتواجدة بالأحياء الشعبية ،و الميادين، معقبة:" دى كارثة كبيرة ، لأن الناس في الحالة دى بتتعامل مع مادة مجهولة المصدر ، وممكن تودى بحياة شخص ما ، كما أن هذه الظاهرة تتطلب المواجهة ، ولن يتم القضاء عليها إلا من خلال التكاتف من قبل وزارتي الصحة والسكان ، و التموين ، الى جانب تفعيل دور حماية المستهلك ".

وطالبت “ عبد العظيم” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بسرعة إصدار قانون التجارة الالكترونية، مشيرة إلى أن هذا القانون من شأنه أن يقضي على هذه الظاهرة بشكل نهائي ، حيث أنه سينظم عملية التجارة بشتى أنواعها ، لاسيما الإعلانات المذاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وكذلك القنوات الفضائية ، معقبة:" أي حاجة تتذاع اون لاين هتكون متسجلة وخاضعة للرقابة من خلال هذا القانون، الامر الذي من شأنه أن يضمن صحة وسلامة المواطن في المقام الأول".

و شددت عضو لجنة الشئون الصحية على ضرورة تشديد الرقابة على القنوات الفضائية والصحف والمجلات، و وسائل التواصل الاجتماعي والتى تنتهج هذه السياسة الخطيرة، وذلك من خلال الاعلان عن بيع و تداول هذه الأدوية المجهولة.

من جانبه ثمن النائب ، عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حسن الميري عضو مجلس النواب، بشأن انتشار الأدوية المغشوشة عبر القنوات الفضائية والتواصل الاجتماعي، مشيرا الى أنه خلال الفترات القليلة الماضية تم الترويج لكثير من الأدوية غير المرخصة، والتى من شأنها أن تكون سببا لحدوث أضرار جسيمة تضر بصحة المواطنين، كونها غير خاضعة لأى جهة رقابية، معقبا:" هذه الظاهرة تعد من الظواهر التي يجب الوقوف عليها بشكل عاجل وسريع لحلها والقضاء عليها".

وناشد" عفيفي" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” جميع المواطنين بضرورة الابتعاد عن كافة القنوات الفضائية ، و منصات التواصل الاجتماعي والتى تقوم بالترويج ببيع الأدوية غير المرخصة ، مشيرا الى و أنه عند شراء أي نوع من الأدوية لابد من التوجه الى المصادر المعتمدة والموثوقة ، التابعة لوزارة الصحة والسكان بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وفى سياق متصل، قال النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، أن الأجهزة الرقابية في الدولة في وقتنا الحالي تعمل بكل جدية لاسيما في مجال الرقابة على الأدوية ، وكافة الشئون المتعلقة بصحة المواطن، لافتا الى أنه غير مسموح تماما في هذا الوقت بوجود أدوية مغشوشة، كما أن الأدوية التى تأتى من الخارج أصبحت خاضعة للرقابة، ويتم استلامها من خلال الجهات والمنافذ الرسمية للدولة.

وعقب “ يحيي” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حسن المير عضو مجلس النواب، قائلا:" النائب اذا رأي اي نوع من الأدوية مجهولة المصدر، فهذا بكل تأكيد يعني أنه لديه من الأدلة والبراهين ما يثبت ذلك ، وفى الوقت ذاته هيلاقي دعم ومساندة غير مسبوقة من قبل أعضاء مجلس النواب، لأننا ضد وجود مثل هذه الأمور المخالفة في الدولة، كما أننا كنواب عن الشعب، لن نسمح بوجود أي أدوية مجهولة الهوية ، والمصدر ، والتى من شأنها أن تضر بسلامة الانسان، لأن صحة المواطن وسلامته على رأس أولوياتنا جميعا".

وناشد عضو مجلس النواب المواطنين كافة بعدم المثول للقنوات الفضائية ، ومنصات التواصل التى تروج عن أي أدوية ، لافتا الي ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة والموثوقة ، وتحديدا التلفزيون المصري ، والصحف القومية، معقبا:" غير مسموح بأخذ ، أو تداول معلومات عن طريق منصات التواصل الاجتماعي ، لأن هناك الكثير من القنوات المغرضة والمحرضة تحاول تشويه الصورة ".