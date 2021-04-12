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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على المتهمين بتصوير طفل ووضعه داخل فرن بقليوب

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية، القبض على طالبين صورا طفلا أثناء وضعه داخل فرن في قليوب بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر خلاله أحد الأطفال يستغيث من داخل فرن خاص بأحد المخابز وأعقب ذلك ظهور (شخص آخر) ادعى أنه من قام بوضع الطفل داخل الفرن وأضرم النيران به على سبيل الدعابة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقيام طالبين مقيمين دائرة القسم بتصوير طفل وحجزه داخل أحد المخابز وإيهامه بتشغيله وقيام الآخر بتصوير الطفل بهاتفه المحمول وقيامهما عقب ذلك بصرف الطفل ونشر مقطع الفيديو على سبيل الدعابة لجمع عدد من المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من جانبه أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بحملة مكبرة في إطار استعدادات المديرية لشهر رمضان المبارك وذلك بإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية.
وأشار وكيل وزارة الى أنه تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بناحية دائرة شبين القناطر وأسفرت الحملة عن ضبط 1600 لفة قمر الدين لتغير بالخواص الطبيعية وعدم كتابة بيانات المنتج لتضليل الجهات الرقابية "مجهولة المصدر"، بالإضافة إلى ضبط 2 طن بلح جاف لاحتوائه على أتربة وتعبئتها في مكان غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية.
كما تم سحب 35 عينة من أصناف مختلفة من ياميش رمضان: قمر الدين وزبيب ومشمشية وقراصيا وبلح وخلافه للتأكد معمليًّا من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم التوصية بغلق أربع منشآت لعدم وجود ترخيص وبعضها به خطر داهم وأخيرًا عرض المضبوطات على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بالمنشآت.

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