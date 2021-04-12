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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف السويس: تعليمات مشددة بشأن صلاة التراويح

اوقاف السويس
اوقاف السويس

ألقى الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس ظهر اليوم عقب حضوره اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر الكونفرنس تعليمات مشددة بشأن صلاة التراويح.


وشدد الشيخ ماجد على مدير الإدارات الفرعية ومفتشين المتابعة ومفتشين المساجد بمتابعة صلاة التراويح بالمساجد والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وسائر تعليمات وزارة الأوقاف بكل دقة وحسم ورصد أي مخالفات.

 

وأضاف " راضي " أنه تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تم تشكيل لجنة متابعة بديوان عام المديرية لمتابعة المساجد وخط سير العمل طوال شهر رمضان المبارك يبدأ عملها من اليوم.

 

وأكد علي جميع العاملين بالمساجد ضرورة متابعة النظافة والتعقيم الدائم والمستمر حتي تكون المساجد على أتم جاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه علي ثقة ويقين في وعي شعب السويس الباسل، ومدى تعاونه لتظل بيوت الله مفتوحة لأن الغاية العناية بالساجد قبل المساجد.

وزارة الأوقاف صلاة التراويح شهر رمضان

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