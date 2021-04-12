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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرص على تهنئه جمهوره بقدوم شهر رمضان

كورونا خطير .. خالد النبوي يكشف تطورات حالته الصحية

خالد النبوي
خالد النبوي

كشف الفنان خالد النبوي تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أيام، كما حرص النبوي على تهنئة جمهوره بمناسبة شهر رمضان .

وكتب النبوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " «مساء نور على كل الأحباب الغاليين ...الحمد لله فى آخر فترة العزل، ان شاء الله أخرج منها على خير...مرض كورونا خطير ، ربنا يحفظكم منه و أتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".

 

تابع النبوى " كل سنة و إنتم طيبيين و رمضان كريم عليكم و على مصر  و الأمة العربية و الإسلامية كله".

 

وكانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، قد كشفت عن تعرض النجم الكبير لوعكة صحية، ، حيث كتبت على حسابها الشخصى بـ"فيس بوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

 

وتمنى عدد من الفنانين والمشاهير الشفاء العاجل للنجم الكبير، حيث كتب الفنان عمرو محمود ياسين على حسابه بـ"فيس بوك": "ألف سلامة على النجم الكبير خالد النبوى، ربنا يقومك بالسلامة يا غالى"، بينما غرد الإعلامى أحمد شوبير، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للفنان الكبير وصديقي العزيز خالد النبوى".

 

يشار إلى أن النجم خالد النبوى، خطف الأنظار فى الفيلم القصير الذى قدمه خلال احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية، والذى يحمل عنوان "تعالوا مصر"، وهو العمل الذى تم تصويره فيما يقرب من 10 مواقع أثرية هامة بمصر منهم سقارة وهرم زوسر وقصر البارون والجامع الأزهر.

 

 

 

 

 

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