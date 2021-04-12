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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن اتصال أمير قطر بالرئيس السيسي: مصر ثابتة على مبادئها

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي تلقى اليوم، الإثنين، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر؛ للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن هذه خطوة يتبعها خطوات، وننتظر من ورائها الكثير من التعاقدات التي تصب في صالح العمل العربي المشترك، منوهًا بأن الفترة الماضية شهدت العديد من الاتصالات واللقاءات بين المسئولين المصريين والقطريين بعد توقيع اتفاقية قمة العلا، وهذا لا يمثل خروجًا عن الثوابت المصرية.


وتابع أن مصر ثابتة على مبادئها وأفكارها في البناء والإصلاح والتنمية والسلام، معلقا على المصالحات الجارية الآن "ناس بتخبط على بابنا، ومصر ليس لديها مشكلة مع الشعوب التركية والقطرية، وإنما تعادي من يعاديها وتهاجم من يهاجمها ولا تتدخل في الشئون الداخلية لأحد".

 

وأكد أننا على مشارف مرحلة جديدة ومصر لديها مشروع إصلاحي تنموي لإعادة بناء الدولة والإنسان المصري، فالدولة تنظر بعين استراتيجية.

تشأت الديهي الرئيس السيسي الشيخ تميم قطر رمضان

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