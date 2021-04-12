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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. لحظة وفاة لاعب مغربي أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري

لحظة سقوط اللاعب
لحظة سقوط اللاعب

استقبلت جماهير الكرة المغربية خبراََ حزيناََ، بعد تعرض أحد لاعبي الأندية المغربية للوفاة بدون أي اشتراك أو تدخل عنيف مع لاعب آخر.

وتوفى لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم، رضى الساقي عن 21 عاما، أمس الأحد، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ضيفه حسنية بنسليمان، لحساب الجولة الـ16 من بطولة الهواة.

وسقط الساقي، دون أن يحتك معه أي لاعب، بشكل مفاجئ في الدقيقة 30، بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ورغم تدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وإنقاذه إلا أن الوقت لم يسعفهم ليلفظ بذلك الساقي آخر أنفاسه.

وخلف هذا الحادث الأليم حزنا كبيرا في صفوف لاعبي الفريقين، حيث لم تكتمل المباراة، وتم نقل جثمان اللاعب إلى المستشفى وتأكدت وفاته.

 


https://youtu.be/GKgll-CLzfQ

وفاة لاعب شهير أخبار الرياضة صدى البلد رياضة الدوري المغربي

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