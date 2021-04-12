فوائد تناول التمر على الافطار فى رمضان

يعد التمر من أهم الأطعمة على مائدة الإفطار في رمضان، وله خصائص وفوائد صحية هامة للجسم عند تناوله على "الريق"، فإن التمر غنى بالألياف والسكريات والكالسيوم والبروتين، والبوتاسيوم والحديد كما أنه مصدر جيد لفيتامين ب، حيث يمنحك الشعور بالشبع طوال اليوم.

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ أهم فوائد التمر عند تناوله على الإفطار خلال شهر رمضان:

1.ضبط مستويات السكر:

يحتوى التمر على العديد من الألياف مما يعمل على ضبط مستويات السكر بالدم كما يساعد فى منحك الشعور بالطاقة والنشاط لفترة جيدة.

2. التحكم في الشهية:

يحتوى التمر على مقدار جيد من السعرات الحرارية والبروتين لذا يمنحك الشعور بالشبع لفترة جيدة وبالتالي تتمكن من تناول كميات قليلة من الطعام .

3. الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى:

يحتوى التمر على الالياف التي تعمل على تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة وبالتالي تمنع الإمساك، وتسهم في تكوين البراز.

4. مقاومة الزهايمر والسرطان:

يحتوى التمر على مضادات الأكسدة التي تحمى الخلايا من الجذور الحرة التي تؤدى للإصابة بالعديد من الأمراض، يحتوى التمر على العديد من مضادات الأكسدة التي لها عدد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث يحتوى التمر على أعلى محتوى مضاد للأكسدة مقارنة بالفواكه الأخرى، نظرا لأنه غنى أيضا بمركبات الفلافونويد التي تساعد على تقليل الالتهابات وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والسرطان والسكرى.

5. تعزيز صحة القلب:

يحتوى التمر على على الكاروتينات التي تعزز صحة القلب وتقلل من خطر الاضطرابات المرتبطة بالعين ، مثل الضمور البقعي .

6.يعزز صحة الدماغ:

قد يساعد تناول التمر في تحسين وظائف المخ وصحة الدماغ، حيث وجدت الدراسات المعملية أن التمر مفيد في تقليل علامات الالتهاب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر ومقاومة موت الخلايا بالدماغ.