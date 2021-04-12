تحذير عاجل .. أحمد موسى لـ المواطنين: عدّوا الأسبوع الأول من رمضان

حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن أول أسبوع في شهر رمضان في غاية الأهمية والخطورة وعلينا الالتزام.



وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع في مصر ليس جيد والإصابات لأسرة كاملة، وهذا أمر غير جيد والمستشفيات في مصر تتزايد فيها أعداد المصابين بالفيروس.



وتابع أنه فيروس كورونا منتشرة والناس غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والأيام القادمة غير جيدة، لافتا إلى أن المواطنين مسؤولين عن أي إجراء يمكن أن تتجه له الدولة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.



ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديث للمواطنين، قائلا :"من فضلكم عدوا أول أسبوع في رمضان على خير، ولو الوضع ظل كما هو سيتم عمل إجراءات أكثر صرامة وتذهب الدولة لسيناريو غير محبوب والإغلاق في الخامسة والسادسة وحظر حركة مرة أخرى".

