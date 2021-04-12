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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه بساعات

تعرف على الفنانين السعوديين ضحايا برنامج "رامز عقله طار" l خاص

بوستر برنامج رامز
بوستر برنامج رامز عقله طار

كشفت مصارد لـصدى البلد، عن حلول عدد من الفنانين السعوديين ضيوف برنامج رامز جلال هذا العام والذى يحمل اسم رامز عقله طار ، ومن أبرز هؤلاء الفنانين ريم العبد الله، فهد المولد، على العليانى . 

وكان رامز جلال  قد أعرب عن سعادته بتصدر برومو برنامج "رامز عقله طار" تريند موقعى تويتر ويوتيوب فى مصر وبعض دول الوطن العربى، بعد قليل من عرض برومو البرنامج المقرر عرضه في رمضان على فضائية mbc".

 

وكتب رامز قائلاً “بسم الله ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ، #رامز_عقله_طار تريند رقم ١ على تويتر وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر” .


يذكر أن قناة "إم بي سي مصر"، عرضت برومو برنامج المقالب “رامز عقله طار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، مساء اليوم الأحد.

ضحايا رامز جلال 

وخلال البرومو، ضرب ضحايا البرنامج من المشاهير، رامز جلال ضربا مبرحا، بعد اكتشافهم أنهم ضحية مقلبة المرعب.


وظهر رامز جلال، خلال البرومو بملابس رجل هندي وبميك أب مختلف، الأمر الذي آثار دهشة الجميع من رواد السوشيال ميديا.


وفي نهاية البرومو، قال رامز جلال: “اللي يقولك رمضان مش جاي السنة دي، قول له تعالي كل زبادي”.

 

وظهر في البرومو، ضحايا برنامج المقلب وهم يصرخون بشكل هستيري قبل أن يسقطوا من أعلى في حمام سباحة بشكل مرعب.

برنامج رامز عقله طار رامز جلال ضحايا برنامج رامز جلال دينا الشربيني ريم العبد الله

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