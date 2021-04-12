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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي يكشف عن أضخم مشروع تسعى مصر لتنفيذه خلال الفترة القادمة

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب طارق الظاهر مدير إدارة الإشارة، ووجه  بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن أهم ما تم التصريح به هو الإعلان عن مشروع ضخم جدًا لتصبح مصر ممر رقمي عالمي للبيانات، مثلما هي ممر عالمي للملاحة بقناة السويس، وهي أيضًا مركز إقليمي للطاقة.
وأكد "الديهي"، أن مصر مؤهلة لأن تصبح محور لتداول وتناول البيانات عبر الكابلات البحرية، ومحور لكل شيء بسبب موقعها الجغرافي، مشددًا على أن الثابت الوحيد في التاريخ هو الجغرافيا.

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