بعد فوزه بـ "النيل".. حسين مصطفى: أتمنى زيادة ميزانية البحث العلمي

أعرب الأستاذ الدكتور حسين مصطفي موسى خالد أستاذ متفرغ بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة والحاصل على جائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، عن سعادته بفوزه بالجائزة وانه يعتز بها وانها تعد بمثابة تكريم وتقدير عن مشوار طويل قد تم بذله في خلال أعوام كثيرة من البحث العلمي .

صرح الدكتور حسين مصطفي فى تصريحات خاصة ل "صدي البلد" الى أن مصر تمتلك العديد من مقومات البحث واننا على درجة كبيرة من البحث العلمي فنحن متقدمين فى مجالات البحوث واننا فى المرتبة 39 من العالم على مستوي البحث وأن هذا الرقم يعد جيد جدآ .

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وأضاف الدكتور حسين مصطفي الى أننا نمتلكك بنية تحتية قوية جدآ بالاضافة على العديد من البنية البشرية من علماء كثيرآ على أعلي مستوي سواء فى مصر أو فى الخارج ، وأننا نمتلك العديد من المراكز البحثية والجامعات .

واشار موسي الى ان انه من الاشياء التى قد تحدث لزيادة البحث العلمي هو زيادة الدعم فى ميزانية البحث العلمي وان هناك زيادة فى الميزانيات كل عام ولكن نتطلع الى الزيادة الأكبر و أن تصل الى نسبة 1% من ميزانية الدخل القومي ، بجانب الزيادة فى العمل الجامعي بين البحاثين مع زيادة التفاعل مع العالم الخارجي

وحصل الدكتور حسين مصطفي على جائزة النيل بعد أن وصلت مجمل أبحاثه العلمية التي تقدم من خلالها الجائزة بلغت حوالي 130 بحثا علميا مختلفا، وأن عدد الاستشهاد بأبحاثه العلمية قد وصل الى خمسة الف إستشهاد وان معيار معامل التأثير الخاص به هو 35

هذا وكان قد أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020.



وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 76 جائزة بإجمالى 7 ملايين و700 ألف جنيه، وذلك وفي الدورة 77 لمجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم 11 أبريل 2021، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور جميع أعضاء المجلس من نواب السيد الوزير ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونخبة من علماء مصر، وذلك بمقر الأكاديمية.

وأشاد الدكتور محمود صقر، خلال مؤتمر عقده اليوم لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة، بالجهود التي تبذلها إدارة الجوائز بالأكاديمية واللجنة العليا للجوائز بمشاركة وأكثر من 140 عضو من أساتذة وعلماء مصر أعضاء اللجان وجهودهم على مدار 68 اجتماع و200 ساعة عمل متواصل غير أيام طويلة من العمل الشاق فى فحص ملفات وتقارير التقييم الفنى لحوالى 490 متقدما ومرشحا.



وأضاف "صقر" أن قيمة جائزة النيل تبلغ 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة الدولة التقديرية مائتين ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة التفوق 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وشهادة من الأكاديمية، أما جائزة الدولة التشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه.

وتوجه صقر بالتهنئة للفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق ومتمنيا حظ أوفر لمن لم يوفقوا هذا العام حيث كانت المنافسة القوية بين أفضل علماء مصر، وأضاف صقر أن من بين 490 متقدم ومرشح للجوائز فاز 76 بالجوائز.

