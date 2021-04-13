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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير فيليب يتحول إلى إله.. واحتفالات بقداسته بعد وفاته.. صور

الأمير فيليب
الأمير فيليب

يتقدم العالم في كل يوم وكل ساعة، ولازال الجهل يطغى على عدد من سكانه، حيث يحولون قادتهم إلى آلهة وكائنات مقدسة، لمجرد روايات شعبية أسطورية رواها الأجداد وتداولها الأبناء.

أكد أحد الخبراء البريطانيين، أن قبيلة في جنوب المحيط الهادئ تبجل الأمير فيليب وتقدسه كـ "إله"، وستحتفل بوفاته بطقوس النحيب والرقص الاحتفالي.

يخطط القرويون في جزيرة تانا بفانواتو، لإقامة حفل خاص اليوم لإحياء ذكرى دوق إدنبرة الذي توفي يوم الجمعة عن عمر يناهز 99 عامًا.

ينبع تبجيلهم لفيليب، من أسطورة محلية عن الابن الشاحب لإله الجبال المحلي الذي غامر عبر البحار للبحث عن امرأة غنية وقوية ليتزوجها، والتي سيعود معها ذات يوم.

تعبد مجموعة من المستوطنين في الجزيرة الدوق كإله حي، ومن المرجح أنهم سيعاملون الآن ابنه الأمير تشارلز على أنه إلههم الجديد.

قال رئيس قرية إيكونالا يابا: "العلاقة بين الناس في جزيرة تانا والشعب الإنجليزي قوية جدًا، ومن المقرر تقديم احتفال قوى بعودة بالأمير فيليب".

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيقيم القرويون طقوسًا لإلههم، والتي ستشمل على الأرجح رقصًا شعائريًا وموكبًا وعرضًا لتذكارات الأمير فيليب.

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