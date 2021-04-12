ذهبت للسعودية بدعوة رسمية.. طارق يحيي يكشف تفاصيل مقلب رامز جلال فى رمضان
كشف طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل ظهوره مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني الجديد.
وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية : لم أعلم بالمقلب قبل سفري للسعودية.
وتابع: وصلت لي دعوة من وزارة الترفيه بالمملكة لافتتاح أحد ملاهي الاطفال بالسعودية.
وأتم: لا يستطيع أحد دخول السعودية سوى الاطباء والدبلوماسيين ودخولنا المملكة جاء بدعوة رسمية من وزارة الترفيه.
واوصل: ووصلت وكانت الامور طبيعية حتى ظهر رامز جلال وكان المقلب.