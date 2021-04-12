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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كل سنة وانتو طيبين.. أحمد حلمي يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان

صدى البلد

هنأ الفنان أحمد حلمي، متابعيه بحلول شهر رمضان المبارك بعد تحقق الرؤية بواسطة اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية وإعلان أن غدا الثلاثاء أول أيام الصيام.

ونشر أحمد حلمي  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له وعلق قائلا: “‬‏‪ ‬‏‪‬‏‪كل سنه وانتو طيبين .. رمضان كرييم”.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت مساء امس الأحد، عن  أن غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 13 إبريل لعام 2021م، وان اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 12 إبريل 2021م. 

 

وقالت دار الإفتاء، إنها استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر إبريل لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
.
 

وتابعت: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضاً.

 

وأفادت: وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن  الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر إبريل لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا

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