عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر حب عبد السلام النابلسي لـ أول يوم رمضان.. نوستالجيا

عبدالسلام النابلسي
عبدالسلام النابلسي وعبدالحليم حافظ

كان شهر رمضان المبارك واحدا من الشهور المفضلة للفنان الراحل عبد السلام النابلسي، وذلك لعدة أسباب متعلقة بعادات الاحتفال بشهر رمضان المبارك في بلده الأم فلسطين، وكذلك لسبب شخصي آخر أفصح عنه في حوار قديم نشر بمجلة «الكواكب» لعام .1954.

 

يسترجع «صدى البلد» ذكريات النابلسي مع شهر رمضان الأقرب لقلبه وذلك بسبب ولادته في أول يوم من هذا الشهر وكانت أسرته تحتفل بمولده أيام طفولته في أول يوم خلال شهر رمضان ومن تقاليد أسرته ذكر أعياد الميلاد بالشهور العربية لا الشهور الإفرنجية.

 

وبعدما انتقل بعيدا عن أسرته إلى مصر واندمج عبدالسلام في الحياة الفنية وانقطعت كل أسباب الصلة بينه وبين أسرته، مر عاما تلو الآخر حتى انقضت 20 عاما كاملة لم ير فيها أحد من أقاربه إلى أن استلم برقية في مطلع الخمسينات من شخص قريب له كانا لا ينفصلان وهو في فلسطين، وقال له في البرقية أن ينتظره في أول أيام شهر رمضان في مطار ألماظة في مصر لأنه سيزور مصر. 

 

ذهب عبد السلام إلى هناك، وهو يحاول أن يتذكر معالم وجهه وشكله بعد مرور سنوات عديدة على عدم اللقاء، وبعد أن وصل إلى مطار القاهرة وجد صديقه يهتف باسمه فأسرع نحوه وفجأة شاهد 10 أشخاص يلتفون حوله تراوحت اعمارهم بين الطفولة والمراهقة وكانوا كلهم دون سن العشرين.

 

عرف عبد السلام انهم الجيل الجديد في أسرته الذين لم يحضر ولادتهم، ولم تتسن الفرصة طوال هذه المدة حتى يراهم، حيث غاب عنهم منذ انتقل من بلده إلى مصر، ويقول: "كانت اجمل مفاجأة لي في شهر رمضان وكانت أسعد شهور رمضان التي مرت عليه"، حيث كان احتفالا لم ينساه طوال عمره لعيد ميلاده.

اعياد الميلاد احتفال مطار القاهرة عبد السلام النابلسي شهر رمضان شهر رمضان المبارك العربية الشهور العربية كواكب الطفولة

ترشيحاتنا

لن تصوم غدًا.. دولة إسلامية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

الشرطة الأمريكية قاتلة.. تكرار مأساة جورج فلويد في الولاية نفسها

فيلم هندي.. والدة العريس تفجر مفاجأة صادمة بشأن العروس في حفل الزفاف| فيديو

بالأسود الأنيق.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

سر حب عبد السلام النابلسي لـ أول يوم رمضان.. نوستالجيا

الكويت توجه نداء لمواطنيها الراغبين في أداء عمرة رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

التعبان التانى .. باسم سمرة يهاجم محمد رمضان

شاهد.. لحظة وفاة لاعب مغربي أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

أزمة داخل الأهلي بسبب كهربا.. تفاصيل

غليان في بيراميدز.. أروابارينا تحت مقصلة الإقالة والاتهامات تلاحق رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ