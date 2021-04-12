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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نصائح مهمة.. مفتي الجمهورية يبث كلمة مصورة للمسلين حول العالم

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

بعث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رسالة تهنئة للشعب المصري  والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونشرت صفحة دار الإفتاء، كلمة مصورة لمفتي الجمهورية، وقال فيها،  نتقدم بالتهنئة للشعب المصري ومؤسسات الدولة وجميع المسلمين على مستوى العالم.

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وأكد أن رمضان شهر زاده الله رفعة وقدرا بين الشهور ، ففيه ليلة خير من ألف شهر، تنزل فيه القرآن الكريم على سيدنا رسول الله، بواسطة أمين الوحي جبريل.

ودعا مفتي الجمهورية، جميع المسلمين لاغتنام الشهر الفضيل وأن يرى الله منهم كل خير ويفتقدهم الله حيث نهاهم، ويجدهم حيث أمرهم.

تهنئة مفتى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس دار الإفتاء الإفتاء

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