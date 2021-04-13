أيمن فرغلي: نقدم أدوية مقوية للمناعة لمساعدة المريض في مواجهة كورونا

قال الدكتور أيمن فرغلي، أستاذ الأمراض الصدرية، إنه يتم تقديم أدوية مقوية للمناعة لمساعدة المريض لمواجهة كورونا، مضيفا أن أعراض كورونا يجب أن تكون حذر بمجرد ظهورها.

وأضاف فرغلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء أمس الإثنين، أنه رفض البروتوكول العلاجي الثابت لكل حالات كورونا، والتطعيم هو الحل الوحيد لإنهاء جائحة كورونا، مضيفا أن لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه لابد من الحرص من المناسبات الاجتماعية للتعامل مع كورونا ومنع انتشاره، لافتا إلى أن كل التطعيمات ضد كورونا حاليا فعالة والأعراض الجانبية بسيطة جدا.

وتابع: "مش كل الناس اللي مصابين بفيروس كورونا ينفع تصوم، وعلى حسب الحالة طبعا، وهذا الأمر لأنه يهدد حياتهم".

وكان أعلن الإعلامي أحمد موسى، تلقيه لقاح فيروس كورونا، قائلا :"انا انهارده اخدت التطعيم، وهو مهم جدا ولم أسأل نوع اللقاح الذي أخذته".

وأضاف موسى، أنه :"أخذت التطعيم الصيني ضد كورونا ومصر متأكدة من درجة أمانه، وعلى المواطنين الذهاب لتلقي لقاح كورونا".

وحذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن أول أسبوع في شهر رمضان في غاية الأهمية والخطورة وعلينا الالتزام.

وأضاف موسى، أن الوضع في مصر ليس جيد والإصابات لأسرة كاملة، وهذا أمر غير جيد والمستشفيات في مصر تتزايد فيها أعداد المصابين بالفيروس.

وتابع أن فيروس كورونا منتشر والناس غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والأيام القادمة غير جيدة، لافتا إلى أن المواطنين مسئولين عن أي إجراء يمكن أن تتجه له الدولة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديث للمواطنين، قائلا :"من فضلكم عدوا أول أسبوع في رمضان على خير، ولو الوضع ظل كما هو سيتم عمل إجراءات أكثر صرامة وتذهب الدولة لسيناريو غير محبوب والإغلاق في الخامسة والسادسة وحظر حركة مرة أخرى".