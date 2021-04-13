السعر 3200 جنيه .. فيفو تطلق رسميا هاتف VIVO Y20S (G)

أطلقت شركة فيفو vivo الصينية، رسميا هاتف VIVO Y20S من الفئة المتوسطة، ويعتبر الهاتف هو الهاتف السادس من سلسلة Vivo Y20 ، كما أن الهاتف ياتى بعلامة مميزة وهى [G] ، لذلك يتم إصداره تحت اسم VIVO Y20S (G) حيث يعتبر واحدا من أغرب أسماء الهواتف التى تم إطلاقها.

وحسب موقع Gizmochina ، يأتي هاتف فيفو VIVO Y20S (G) بشاشة من نوع LCD ، بقياس 6.511 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا في الثانية، وتحتوي الشاشة على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويتم تشغيل هاتف VIVO Y20S (G) ، بواسطة معالج من نوع HELIO G80 ، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم OriginOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويقدم هاتف VIVO Y20S (G)، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.2، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.4، ومستشعر للعمق 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

ويحتوي هاتف VIVO Y20S (G)، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويدعم الهاتف تقنية NFC، مع فتحة شحن من نوع USBC .

ويبلغ سعر هاتف VIVO Y20S (G) حوالى 205 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3200 جنيه مصرى.