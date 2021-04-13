سنجاب بعد فوزه بجائزة النيل: شاركت بـ 150 بحثا دوليا حول اكتشاف الدواء من المواد الطبيعية

أعرب الدكتور عبد الناصر سنجاب، الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس والحاصل على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة، عن سعادته بفوزه بالجائزة، وانه يعتز بها لأنها تعد بمثابة تكريم وتقدير عن مشوار طويل قد تم بذله في خلال أعوام كثيرة من البحث العلمي .



وصرح “سنجاب” لـ “صدى البلد” عن المعاير والضوابط التي جعلته يتمكن من الحصول على الجائزة، إذ أنه يمتلك 150 بحثا علميا على المستوى الدولي في مجال اكتشاف الدواء من النباتات والمواد الطبيعية ، إضافة إلى أنه كان من مؤسسي كلية الصيدلة بجامعة عين شمس منذ بدايتها وساهم في الكثير من مشروعات اكتشاف الدواء من المواد الطبيعية.

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فيما تم إنشاء مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتكويره بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأنه يشرف على نشاط طلابي لكلية الهندسة لتوظيف الخريجين .



وكان أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020.



وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 76 جائزة بإجمالى 7 ملايين و700 ألف جنيه، وذلك وفي الدورة 77 لمجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم 11 أبريل 2021، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور جميع أعضاء المجلس من نواب السيد الوزير ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونخبة من علماء مصر، وذلك بمقر الأكاديمية.

