جامعة القاهرة : إجراء مناقشات الدراسات العليا بضوابط وإجراءات إحترازية مشددة

قال الدكتورمحمود علم الدين المتحدث الرسمي بجامعة القاهرة ، إن مناقشات الدراسات العليا تتم بكليات الجامعة وفقا لكافة الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة المصرية .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه لا يتم السماح بأكثر من 10 أفراد داخل قاعة المناقشة ، مع وجود مسافات بينهم لمراعاة التباعد الاجتماعي ، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات وعدم السماح لأحد بالدخول دون ارتداء الكمامة ، لافتا إلى أن هناك التزام بهذه الإجراءات ، و لم يتم رصد أي مخالفات بشأنها .

وأضاف "علم الدين" إن الجامعة توظف كافة الإمكانات التكنولوجية الحديثة في هذا الشأن ، مثل برامج الاتصالات "والفيديوكونفرانس" وزووم وبلاك بورد الخاصة بالجامعة ،و من الممكن أيضا مناقسة هذه الرسائل من خلالها ، ليتم اقتصار الحضور بالقاعات على الطالب والمشرفين ، وباقي أعضاء اللجنة يتم مناقشتهم من الخارج من خلال هذه البرامج .

وبالنسبة للفرق البحثية المشاركة في إيجاد لقاح كورونا ، أوضح إن الدراسات مستمرة من جميع الفرق المشاركة سواء من كليات الصيدلة أو الطب أو العلوم أو غيرها من الكليات ، للتوصل إلى اللقاح .