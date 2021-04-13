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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

36.1 مليون جنيه متحصلات الحكومة من إقامة الأجانب في مصر خلال 6 شهور

وزارة المالية
وزارة المالية

قامت الحكومة بتحصيل مبلغ 36.1 مليون جنيه في أول 6 شهور من بداية العمل بموازنة الدولة للعام المالي الجاري؛ عن اقامة الأجانب في مصر وما يتعلق بها بزيادة تبلغ 3.1 مليون جنيه عما تم تحصيله فعليا بنفس الفترة من العام المالي الماضي.


كشف تقرير  حكومي اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه؛ إنه من المستهدف تحصيل 100 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري في صورة رسوم علي اقامة الاجانب بمصر.

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وجمعت الحكومة مبلغ 154.3 مليون جنيه في صورة رسوم علي المهاجرين والأجانب المغادرين لمصر وذلك في النصف الاول من العام المالي الجاري بعد ان كانت 280.5 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي؛ اذ تستهدف تحصيل 374 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.


وفرضت الحكومة رسم تنمية علي جوازات السفر بقيمة 87 مليون جنيه بنهاية النصف الاول من العام المالي الجاري بعد ان كانت 196.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

الحكومة الموازنة العامة اقامة الاجانب في مصر رسوم جوازات السفر مال واعمال اخبار مصر

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