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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جالى العصب السابع.. أول تعليق من أحمد السقا قبل عرض نسل الأغراب

القنان أحمد السقا
القنان أحمد السقا

قال الفنان أحمد السقا أنه يقوم  بدور لأول مرة في حياته  بهذه الطريقة. 

وأضاف السقا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون  أن هناك حالة  سعادة  بالعمل مع الفنان الكبير امير كرارة  وهو “عامل دور جبار” مشيرا إلى أن أسرة العمل لطيفة وعدت عليها ايام صعبة.

وتابع السقا: انتهينا من تصوير المسلسل منذ أكثر من اسبوع وتلقينا دعما كبيرا من المخرج محمد سامي .

وأشار السقا إلى أن وجود الممثلة الكبيرة  فردوس عبد الحميد العبقرية  التى عمل معها فى مسلسل النوة.

وقال: قمت بأداء أكثر بتعبيرات وجهي وشعرت أننى جالي العصب السابع

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