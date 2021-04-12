أداء صلاة التراويح في كفر الشيخ وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية .. صور

أدى المئات من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، أول صلاة تراويح مساء اليوم، الإثنين، في المساجد وسط تطبيق إجراءات احترازية، ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة أو بمديرية الأوقاف أية تجاوزات أو مخالفات.



شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الوزراء الخاصة، والتي تتضمن، السماح بأداء صلاة العشاء والتراويح وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، وأداء السيدات صلاة التراويح بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات مع مراعاة وجود واعظة، مشرفة من وزارة الأوقاف للتأكد من الالتزام بكافة الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة، وعدم السماح بإقامة الموائد الرمضانية بالمساجد وملحقاتها، ومنع التجمعات.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات مجلس الوزراء، علاوة على حظر مخالفة قرار وزير التنمية المحلية الواردة بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا حظر مخالفة قرار وزير السياحة والآثار بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين فيما يتعلق بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات ووسائل النقل الجماعي، ومنع إقامة الاحتفالات بدور المناسبات أو سرادقات العزاء، موضحاً بأن الأجهزة المعنية تواصل أعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة والمؤسسات المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من أي إصابات أو أضرار أخرى.



وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمديرية والإدارات لم ترصد أية مخالفات في المساجد، فالتزم المصلون بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مطالبا المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية طوال شهر رمضان المبارك، حفاظا على صحتهم.

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