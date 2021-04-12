داعية: مصاب كورونا يحرم عليه الصلاة في المساجد حتى ولو أشتباه

قال الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف، إنه في زمن الوباء الصلاة تكون افضل في المنزل، موضحا أنه خاصة ان وباء كورونا يحصد أرواح الملايين حول العالم وهذا الأمر في غاية الخطورة على الإنسان.



وأضاف ترك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أدوية السيولة مفطرة في رمضان لأنه صاحبها مريض، مشيرا إلى أن العالم كله يكافح كورونا لذلك يجب الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.



وتابع أنه يجوز أن نكتفي بالنية الواحدة في صيام شهر رمضان، مناشدا المواطنين الصلاة في المنازل منعا لانتشار كورونا ومن يذهب للصلاة في المسجد الالتزام بالاشتراطات الصلاة في المسجد والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأكمل أن مصاب كورونا لا يجب أن يذهب للمسجد وإذا ذهب يكون حرام عليه، لافتا إلى أن مصاب كورونا يحرم عليه الصلاة في المساجد حتى لو شاكك في إصابته بكورونا.



فيما جاوب الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف، على سؤال بشأن هل لقاح كورونا يسبب الافطار في حالة التطعيم به وقت الصيام.

وقال ترك، أن إنه لقاح كورونا ليس من المفطرات في رمضان، متابعا أنه أخذ المصل لا يفطر الصائم أبدا.



وأضاف من علماء الأزهر الشريف، أنه :"أي حد حصل له اعراض يمكن له ان يفطر وهى رخصة، وكل من يعاني من كورونا يستطيع أن يفطر".



وأكد الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف، أن الحفاظ على النفس البشرية يقدم على العبادات، مشيرا إلى أن مصاب كورونا يحرم عليه الصلاة في المساجد حتى لو شاكك في إصابته بكورونا.



