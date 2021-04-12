الأوقاف: لا تجاوزات في أول صلاة تراويح ..والمصلون: لن نكون سببا في غلق المساجد

أدى الآلاف من المصلين صلاة العشاء والتراويح بجميع مساجد الجمهورية وسط اجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا

وأكدت مديرية أوقاف الجيزة أن المساجد أدت صلاة التراويح وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الاجراءات الاحترازية , وخلال نصف ساعة

وأظهر المصلون خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري ، وهو ما أكدته جميع المديريات ، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي يواجهه الجميع .



وأكد رواد المساجد أنهم لن يكونوا سببا في غلق المساجد وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة والجهات المسئولة .

وأوضحت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد وهذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن ، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات بجميع المساجد على مستوى الجمهورية , محذرةً من التهاون بالإجراءات.