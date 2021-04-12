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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: تلقي لقاح كورونا في نهار رمضان لا يفطر

الأردن: تلقي لقاح
الأردن: تلقي لقاح كورونا في نهار رمضان لا يفطر

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن محمد الخلايلة إن تلقي لقاح كورونا في نهار رمضان لا يفطر.

 

وأضاف الوزير الأردني في تصريحات لقناة "المملكة" أن فتح المساجد عند صلاة المغرب، يقتصر على الصلاة فقط دون تجمعات وإقامة الموائد.

 

و بشأن صلاة التراويح، قال الخلايلة إنها سنة مؤكدة، وقرار الأردن هو إقامتها في البيوت، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية.

 

وأوضح أن إقامة صلاة الجمعة في المساجد أمر يخضع للدراسة خلال الأسابيع القادمة، بحسب طبيعة الوضع الوبائي وتوصيات الجهات الطبية.

 

كان الشيخ عبدالكريم الخصاونة مفتي الأردن، أعلن أن يوم غد الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

 

أوضح مفتي المملكة الأردنية أن دائرة الإفتاء قامت بالتعاون مع الأجهزة المختصة برصد هلال شهر رمضان المبارك، وجعل الله تعالى الأهلة مواقيت للناس وللحج.

وأكد أن مجلس الإفتاء في الأردن اجتمع الاثنين، وبعد أن اطلع على نتائج التحري لتولد هلال شهر رمضان المبارك، ثبت أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل.

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