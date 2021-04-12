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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد..عراقيات يروجن لرياضة ركوب الدراجات في الموصل

صدى البلد

تجمعت نساء عراقيات يركبن الدراجات الهوائية خلال ماراثون لركوب الدراجات خصص للنساء فقط لتشجيع المزيد من الفتيات والنساء على ممارسة هذه الرياضة التي اقتصرت لعقود عدة على الرجال فقط، وفقا لما عرضته قناة "يورنيوز" .

وعادة ما تصبح رياضة ركوب الدراجات الهوائية هواية ووسيلة للمواصلات في عدة بلدان غربية غير أن الدراجة الهوائية لم تتمكن من دخول عالم المرأة في البلدان العربية وهذا ما تحاول نساء الموصل بلوغه.

قالت سرور الحسيني، إحدى الفتيات المنظمات والمشاركات في الماراثون "اليوم، شاركنا في هذا الماراثون الذي يعد أول ماراثون نسائي بالكامل في الموصل. شاركت 35 امرأة في هذا الماراثون من جميع أنحاء الموصل من بعشيقة وحتى نمرود".

واضافت الشابة البالغة من العمر 26 عاما "يعد هذا الماراثون نجاحاً كبيراً لأنه مكن من رؤية النساء في المجتمع يركبن الدراجات. لقد خطرت لنا الفكرة قبل عام ونصف، لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك إلا الآن حيث لم نتمكن من العثور على أي راعٍ في ذلك الوقت".

عالم المرأة الرياضة دراجات

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