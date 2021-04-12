الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس أول أسبوع من رمضان وتوجه نصائح هامة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وفي أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إنه يمكن أن نبدأ في تخفيف الملابس بشكل تدريجي، متابعا :"هيكون في ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، تتجاوز 30 درجة اعتبارا من نهاية الأسبوع والقاهرة غدا 24 درجة مئوية".



وأضاف الدكتور محمود شاهين أنه متوقع أن يحدث ارتفاع تدريجي فى حرارة الجو حتى منتصف الأسبوع القادم، مستدركا :"أنصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس خلال النهار وفي فترة الصيام وشرب الماء بعد الإفطار بكثرة".