خيري رمضان: مائدة "القاهرة والناس" تبدأ مع "شيخ الحارة والجريئة"

كشف الإعلامي خيري رمضان، عن مواعيد عرض برامج ومسلسلات "القاهرة والناس" في رمضان 2021، مشيرا إلى أن اليوم الرمضاني بالقناة يبدأ ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي والذي يذاع على موعد الإفطار في تمام الساعة الـ6.25 مساءً.

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "نشرة الفراخ" ستكون في تمام الساعة الـ7.55 مساءً، وفى الساعة الـ8 مساءً سيكون برنامج "العباقرة عائلات" مع الروائي عصام يوسف، وفي الساعة الـ9 مساءً سيُذاع مسلسل "فارس بلا جواز"، وفي الساعة الـ10 مساءً يعرض مسلسل "ولاد ناس".

واستكمل الخريطة قائلا: " يذاع في الساعة الـ11 مساءً مسلسل "الطاووس"، وفي الساعة الـ1 ظهرًا سيُذاع برنامج الاكلات "مي شو"، وفي الساعة الـ2 ظهرًا يعرض برنامج "الدكتور والناس الحلوة"، بينما سيُذاع برنامج لحظات جريئة في تمام الساعة الـ5.40 مساءً، كما أن هناك عددا من المسلسلات ستُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس 2"، بداية من مسلسل "فارس بلا جواز" الساعة الـ7.30 مساءً، ومسلسل "ولاد ناس" الساعة الـ8.5، والساعة الـ9.5 مساءً مسلسل "الطاووس".