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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف يوم ميلادك هيقولك اية

13 إبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

برج الحمل من الأبراج النارية، يتسم بالعصبية رغم طيبة قلبهم وقدرتهم على فهم طبيعة المحيطين، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 13 أبريل وتقدم نصيحة فلكية لهم.

مواليد اليوم وفقا لعلم الأرقام 

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 13 أبريل فإن ذلك يعنى أنك صبور ومثابر ولديك موهبة تحليلية وقدرة على تشخيص المشاكل وأسبابها، لكن تواجه مشاكل عديدة فى النواحى العاطفية.

نصيحة 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود 13 ابريل تقول له فيها، إن هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارًا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأى وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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