نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد سداد المصروفات بزراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج الطلاب بعد سداد المصروفات والذين تقدموا بطلب النتيجة حتي اليوم .



وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، خلال تصريحاته لصدي البلد إن الكلية استعدت ان الكلية استعدت للفصل الدراسي الثاني 2020_2021، بحزمة من الإجراءات الاحترازية مشيرا الي انه تم الاعلان عن جداول محاضرات الترم الثاني ورفع المحاضرات إلكترونيا.



وأشار جلال إلى سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.

كما تتقدم جامعة عين شمس برئاسة ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بخالص التهنئة للسادة اساتذة وعلماء جامعة عين شمس الاجلاء الفائزين بجوائز الدولة المختلفة لعام ٢٠٢٠ :

ا.د. محمد حسن طلعت الاستاذ المتفرغ بكلية العلوم، الفائز بجائزة النيل في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

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ا.د. محسن صالح الالفي الاستاذ المتفرغ بكلية الطب ، الفائز بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الطبية.

ا.د. عبد الناصر سنجاب الاستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة، الفائز بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الطبية.

ا.د. محمد فتحي درغام الاستاذ المتفرغ بكلية العلوم، الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الأساسية.

ا.د. مختار طه مدكور الاستاذ المتفرغ بكلية الطب ، الفائز بجائزة الرواد في العلوم.