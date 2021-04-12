شباب الأهلي الإماراتي يعلن قائمته لدوري أبطال آسيا

أعلن نادي شباب الأهلي دبي اليوم الاثنين قائمة الفريق الأول لكرة القدم لبطولة دوري أبطال آسيا، التي تنطلق منافسات دور المجموعات بها بعد غد الأربعاء.

ويستهل شباب الأهلي مشواره في دور المجموعات بلقاء استقلال دوشنبه من طاجيكستان مساء الخميس في المجموعة الأولى التي تضم أيضا اجمك الأوزبكي والهلال السعودي.

ونشر شباب الأهلي، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم صورا لتدريبات الفريق معلقا عليها "شباب الأهلي يؤدي مرانه الأخير قبل التوجه إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا."

وضمت القائمة النهائية التي أعلنها النادي لخوض البطولة الآسيوية، ماجد ناصر وحسن حمزة وجمال إسماعيل وراشد عبد الله سهيل وحمدان الكمالي وسالمين خميس ومحمد مرزوق ويوسف جابر ووليد عباس ومحمد جابر وعبد العزيز هيكل وسعود عبد الرازق وسعيد أحمد عبد الله وعبد العزيز صنقور ويحيى الغساني وعبد الله عبد الرحمن وأحمد عبد الله جميل وعبد الله النقبي ومروان فهد الوطني وحارب عبد الله سهيل وعيد خميس عيد وماجد حسن أحمد وأحمد محمد الهاشمي ومحمد جمعة وكارلوس إدواردو وفيدريكو كارتابيا وجلال الدين ماشاريبوف وإيجور جيسوس.