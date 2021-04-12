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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

مجمع التحرير
مجمع التحرير

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مجلس الوزراء قام بإخلاء البهو المتبقي بمجمع التحرير من الموظفين والإدارات الموجودة به .. مشيرة إلى طرح المذكرة الخاصة بالمجمع حتى يتقدم المطورون والمستثمرون لتنفيذ عملية التطوير، وسيتم التعاقد مع المطورين في الربع الأخير من العام الجاري بعد تلقي كافة الطلبات وبحث العروض المقدمة.


وأوضحت السعيد - في بيان لها اليوم الاثنين - أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى أن الصندوق يعظم قيمة  الأصول غير المستغلة في الدولة المصرية، ومن ضمن الأصول غير المستغلة التي تم إسنادها إلى الصندوق مجمع التحرير، ولذلك يتم دراسته لتحويله إلى منتج استثماري.


وأضافت أنه يتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الأصول غير المستغلة .. لافتة إلى الموقع التاريخي الذي يتمتع به مجمع التحرير، ما يجعله مكانا متعدد الأغراض، يشمل جزءا فندقيا وآخر تجاريا وذلك بعد دراسة الكثافة المرورية والسعة الفندقية ونوعية الجمهور المستهدف. 
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تساهم بالأرض والدراسات على أن يشارك المستثمر والمطور بالأموال ومن ثم يصبح شريكًا في ملكية المكان.


وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن استثمارات صندوق مصر السيادي متنوعة وهدفها تعظيم الأصول غير المستغلة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية"، مشيرة إلى أن هناك 30 % زيادة في استثمارات العام الحالي رغم أزمة فيروس كورونا  في حين أن التضخم كان أقل من 5%، مؤكدة أن النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي 2.8% بالإيجاب.

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