عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

130.2 مليار جنيه نفقات علي أجور وبدلات الموظفين في 6 شهور

رواتب الموظفين
رواتب الموظفين

أنفقت الحكومة مبلغ 130.233 مليار جنيه في صورة  أجور وبدلات نقدية وعينية للموظفين بالدولة خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري مقابل 119.3 مليار جنيه بنفس الفترة من العام العام المالي السابق.


كشف تقرير صادر عن وزارة المالية انه تم انفاق 43.55 مليار جنيه في صورة اجور الوظائف الدائمة خلال النصف الاول من العام المالي الجاري مقابل 41.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.

اقرأ أيضا:
لإزالة أى معوقات جمركية.. وزير المالية: جهد أكبر للجنة المصرية السودانية المشتركة


وبلغت مصروفات الرواتب الاساسية للموظفين نحو 18.612 مليار جنيه في أول 6 شهور من الموازنة الجارية مقابل 16.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.


وبلغت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالنصف الأول من العام المالي الجاري نحو 160.1 مليار جنيه مقابل 147.223 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.


وسجلت مصروفات الاجر الوظيفي نحو 24.71 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري بعد ان كانت 24.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

أجور وبدالات عينية مال واعمال الحكومة رواتب العاملين رواتب الموظفين

ترشيحاتنا

الأحد المقبل.. آخر موعد لتقديم طلبات التظلم فى الإعلان 14 بالإسكان الاجتماعى

ليبيا.. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة غرب طرابلس

مرحلة حرجة .. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

في أول أيام شهر رمضان..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13 -4- 2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13 - 4 - 2021

فى أول أيام شهر رمضان.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

التعبان التانى .. باسم سمرة يهاجم محمد رمضان

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ