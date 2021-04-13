130.2 مليار جنيه نفقات علي أجور وبدلات الموظفين في 6 شهور

أنفقت الحكومة مبلغ 130.233 مليار جنيه في صورة أجور وبدلات نقدية وعينية للموظفين بالدولة خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري مقابل 119.3 مليار جنيه بنفس الفترة من العام العام المالي السابق.



كشف تقرير صادر عن وزارة المالية انه تم انفاق 43.55 مليار جنيه في صورة اجور الوظائف الدائمة خلال النصف الاول من العام المالي الجاري مقابل 41.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.

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وبلغت مصروفات الرواتب الاساسية للموظفين نحو 18.612 مليار جنيه في أول 6 شهور من الموازنة الجارية مقابل 16.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.



وبلغت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالنصف الأول من العام المالي الجاري نحو 160.1 مليار جنيه مقابل 147.223 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.



وسجلت مصروفات الاجر الوظيفي نحو 24.71 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري بعد ان كانت 24.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.