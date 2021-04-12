أحمد مجاهد يكشف حقيقة تقدم الأهلي بشكوى ضد إمام عاشور.. فيديو

كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، الإجراءات التي اتخذت ضد إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، بعد إساءته لرموز النادي الأهلي عقب مباراة شباب الأهلي والزمالك التي جمعت القطبين على ملعب مدينة نصر ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري الجمهورية.

وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المًذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "بمجرد العلم بالواقعة اتخذت اللجنة قرارا بإحالة الفيديو للجنة الانضباط".

وأضاف: "اتحاد الكرة لم ينتظر أن يتقدم أي ناد بشكوى، ولكن بمجرد رؤية الفيديو تم إحالته للجنة الانضباط"، متابعا: "لجنة الانضباط على قدر كبير من الكفاءة والاحترام، وستكون قراراتنا سليمة".