حشوات سمبوسك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

اخشي السمبوسك بالخطوات التالية

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل حشوات سمبوسك، بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق السمبوسك فى رمضان.

مقادير حشوات سمبوسك

العجينة

3 كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف كوب زيت

3 بيضة

رشة ملح

رشة سكر

ماء دافئ للعجن

حشو اللحمة المفرومة

لحمة مفرومة معصجة

حشوة الخضار

بطاطس مسلوقة مكعبات صغيرة

خضار مشكل مسلوق

كركم

كاري

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل حار

كمون ناعم

فلفل أسود

ملح

حشوة الجبن

جبنة رومى

مبشورة

جبنة بيضاء

جبنة موتزاريلا مبشورة

فلفل أخضر رومى مفروم

زيتون أسود شرائح

بقدونس

نعناع جاف

حشوة دجاج

صدور دجاج معصجة

بصل

فلفل ألوان

بهارات

زيت

ملح فلفل أسود

طريقة عمل السمبوسك

* تخلط العجينة في العجانة.

* ثم تترك العجينة حتى تختمر ثم تفرد العجينة وتحشى بالحشوات المختلفة.

* ثم تغلق مثل القطايف ثم تقلىى في زيت غزير حتى تصل إلى اللون الذهبي.

* ثم تقدم.