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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كاديلاك تطور نسخة كهربائية من اسكاليد

كاديلاك تطور نسخة كهربائية من الأسطورة اسكاليد.. صور

كاديلاك تقوم بتطوير
كاديلاك تقوم بتطوير نسخة كهربائية من اسكاليد

تقوم شركة جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الامريكية بتطوير سيارة SUV كهربائية بالكامل، وهي كاديلاك اسكاليد cadillac escalade ev، , وسيتم انتاجها في مصنع Zero بالقرب من مصنع ديترويت الذي سيقوم بانتاج السيارة جمس همر gmc hummer ev suv الكهربائية بالكامل اول يناير 2024 .

و من المتوقع أن تحصل السيارة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade ev على قوة تزيد عن 1000 حصان في محاولة لجذب المشترين نحو الكهرباء، و من المتوقع ايضا أن تكون واحدة من الأفضل في مجال الشاحنات الكهربائية .

كاديلاك اسكاليد cadillac escalade ev  لن تحل محل النسخة التقليدية، حيث تقول كاديلاك أنه سيتم بيعهم في نفس الوقت، لأنه ليس جميع مشتري اسكاليد على استعداد للتخلي عن محركات الاحتراق الداخلي حتى الآن، وسيكون القيام بذلك مخاطرة لأن بعض السائقين يستمتعون بصوت المحرك الكبير .

و قد تكشف كاديلاك عن نسخة اختبارية من كاديلاك اسكاليد cadillac escalade ev  في العام المقبل 2022، في حين لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل خاصة بها بعد و سنوافيكم بالتفاصيل الرسمية و الاسعار فور صدورها من الشركة .

و حققت كاديلاك XT6 موديل 2021 شعبية كبيرة و هي تأتي بمحرك محرك V6 سعة 3600 سي سي  متصل بشاحن توربيني و تعمل بمنظومة الدفع الكلي للعجلات، مع خاصية التحكم الرياضي Sport Control AWD و فتيس دبل كلتش .

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