الفنان ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسل "ظل راجل"

قال الفنان الكبير ياسم جلال أن اسم مسلسل " ظل راجل " من ترشيح المخرج أحمد صالح مؤكدا أن الشخصية مختلفة تماما عما قدمتها العام الماضي لاني أقوم بدور مدرس ألعاب في أحد المدارس والاحداث ساخنة من الحلقة الاولى .

وأضاف جلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أننا نقدم رسالة قوية جدا عبر هذا المسلسل وأنا فخور به جد.

وتابع الفنان ياسر جلال أن دوري في المسلسل والشخصية التي أقوم بها تمثل دور الراجل الحنون من الحارة الشعبية الذي يظلل على أسرته ويمنحها الامان .

وأشار جلال إلى أن المسلسل أحداثه مشوقة جداً بفضل الصياغة التي تحمل توشيقاً في سياقها الدرامي .