فضل صلاة التراويح في رمضان.. فيديوجراف

صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضان هي صلاة تؤدى في كل ليلة من ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء يستمر وقتها إلى قبيل الفجر وحث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان فقال "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

فضل صلاة التراويح .. صلاة التراويح من السنن المؤكدة للرجال والنساء ويجوز أداؤها في المنزل فرادى أو مع أفراد الأسرة، والتراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، حتى أذان الفجر.

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