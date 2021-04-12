الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادله الملك سلمان التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتلقى العاهل السعودي اتصالا هاتفيا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وأجرى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان هنأه يه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الديوان الملكي السعودي إن "المحكمة العليا اعلنت غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك".