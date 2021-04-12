مفاجأة .. زينة تكتب اسمها 4 مرات على تتر مسلسل «كله بالحب»

في تصرف يحدث نادرا ، ظهر اسم الفنانة زينة على تتر مسلسل "كله بالحب " أربع مرات، لتثير الجدل حول إذا كان هذا هو السبب الذى أغضب أحمد السعدني، وتسبب في اعتذاره وانسحابه من المسلسل.

ويبدأ تتر مسلسل كله بالحب بصورة للفنانة زينة ومكتوب عليها النجمة زينة، وبعدها يتم وضع صورة بجانبها لأحمد السعدني، ويُكتب النجمة زينة والنجم أحمد السعدني، وتظهر بعد ذلك صورة للفنانة صابرين وفوقها صورة زينة ومكتوب عليها النجمة زينة والنجمة صابرين، وبعد ذلك للمرة الرابعة تظهر صورة مختلفة لزينة، ويُكتب عليها النجمة زينة في "كله بالحب".

وكان النجم أحمد السعدني قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " انسحابه من مسلسل " كله بالحب "، والذي كان سيخوض به السباق الرمضاني المقبل .

وكتب السعدني :" أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة)، وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".

وكان "صدى البلد" قد انفرد مسبقا وكشف أن الفنان أحمد السعدني منزعج بشدة من قيام الجهة المنتجة لمسلسله "كله بالحب" بالإخلال باتفاقها معه حول بعض الأمور.

وكان أحد هذه الأمور خاصة ببوسترات المسلسل، حيث تفاجأ السعدني بعد طرح بوسترات المسلسل بوجود إخلال في الاتفاق بينهم.

وكشف صدى البلد أن السعدني سيسعى للحصول على حقوقه أو الاعتذار عن المسلسل، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني وعوضنا عليك يا رب التفاصيل لاحقًا"، ليثير التساؤلات حول إمكانية خوضه سباق رمضان المقبل أم لا.

يذكر أن المسلسل حمل في البداية اسم "زي البيت الوقف"، لكن تم تغييره مع الكشف عن بوسترات العمل.

ومسلسل "كله بالحب" من بطولة أحمد السعدني وزينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا

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