وكيل تموين القليوبية لـ صدى البلد: إنتاج 18 مليون رغيف يوميا وافتتاح 5 معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية .. شاهد

أكد المهندس عربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية ان المديرية بكافة اداراتها استعدت منذ وقت كافى لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال إقامة معارض أهلا رمضان بعدد من مدن المحافظة وتكثيف الحملات التموينية يوميا على الاسواق والمخابز والمطاحن.

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صدى البلد داخل معارض أهلا رمضان بالقليوبية .. تضم كافة السلع الغذائية وتخفيضات على المعروضات 30% .. إقبال على شراء البلح والياميش ..شاهد



وقال عربى خلال حديثه لـ “ صدى البلد” أنه تم تعديل مواعيد المخابز لتعمل من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءا والبعض يعمل حتى الساعة 9 مساءا مشيرا الى ان المحافظة تضم 2700 مخبز تنتج يوميا من 18 الى 18.500 مليون رغيف يوميا.



واضاف وكيل وزارة التموين ان جميع السلع التموينية متوافرة داخل مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة ، كما تم التنسيق مع المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز طوال اليوم ، بالاضافة الى توفير 2 مليون اسطوانة غاز يتم توزيعها على 171 مستودع على مستوى المحافظة.



وتابع عربى لـ صدى البلد انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التموين بالاضافة الى 10 غرف بالادارات المختلفة مع تكثيف الحملات التموينية يوميا من 12 – 15 حملة لمراقبة حركة الاسواق وجميع الأنشطة الحرة وضبط اى مخالفات تموينية.



واشار الى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الغرفة التجارية لإنشاء 5 معارض أهلا رمضان بمختلف مدن المحافظة تم افتتاحها جميعا ، فضلا عن وجود منفذ 148 ثابت و91 منفذ متحرك و 89 مجمعًا استهلاكيًا بخلاف 1900 بقال تموينى وجمعية الاستهلاكية لتوفير السلع الغذائية بمدن ومراكز المحافظة.



وقال وكيا وزارة التموين فى إن المعارض يتم فيها توفير جميع السلع ومتطلبات الأسرة المصرية من خلال عرض اللحوم والأسماك والسلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع بأسعار مخفضة تزيد عن 30% عن الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.



واضاف ان المعروض من السلع أكثر من المطلوب فى الأسواق ، مشيرا الى أن جميع المنافذ والمعارض تتسابق على التخفيضات مما حقق استقرار كيير فى الأسعار، وهو ما منح فرصة كبيرة للمواطنين للمفاضلة بين أسعار المنتجات لشراء احتياجاتهم الأساسية لاستقبال الشهر الكريم

فى سياق متصل شهدت معارض اهلا رمضان التى تم افتتاحها إقبالا من المواطنين لشراء جميع احتياجات شهر رمضان الكريم نظرا لانخفاض أسعارها وجودة المعروضات.



من جانبه أضاف الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن الغرفة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بالمشاركة في معارض أهلا رمضان التي تنظمها الغرفة ومجالس المدن بأنحاء المحافظة ، مشيرا أنه الاتفاق مع عدد من المحلات التجارية والمولات الكبرى بمختلف المدن والقرى لتقديم منتجات رمضان بنسبة خصم معارض أهلا رمضان كما يتم التنسيق مع بعض المبادرات الشبابية لتوفير سيارات متنقلة بالسلع الغذائية لمختلف القرى الأكثر احتياجا.



وأوضح أن الغرفة تعمل بشكل دائم ومستمر لقياس حالة السوق بجميع مناطق وأحياء المحافظة حيث شكل مجلس إدارة الغرفة غرفة عمليات لمتابعة حالة الأسواق بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث تقوم هذه اللجنة بالتعاون مع كافة الأجهزة خاصة جهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير يومى عن حالة الأسواق وإرسالها لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واتحاد الغرف التجارية.

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