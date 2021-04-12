أحمد السعدني يتزوج صابرين في الحلقة الأولى من كله بالحب

شهدت الحلقة الاولى من مسلسل “كله بالحب” العديد من الاحداث المشوقة حيث تزوج أحمد السعدني، الذي يجسد شخصية طارق من الفنانة صابرين، التي تجسد دور الهام.

كما تعرض السعدني، لضرب مبرح لدفاعه عن صابرين، واكتشف السعدني ان صابرين مازالت فتاه في اليوم التالي من الزواج بالرغم انه سبق لها الزواج، قبله ولكنها اخبرته ان زوجها الاول كان يعاملها مثل ابنته.

كما ظهرت الفنانة زينة، وهي تقابل شباب في “ديتينج” من خلال برامج للتعارف، وكان من بين هؤلاء الشباب الفنان أحمد الشامي.

مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

يعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.