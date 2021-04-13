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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرعاية الصحية بالأقصر تكشف عن تفاصيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

قال إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالاقصر إن الأقصر ثانى محافظة بعد بورسعيد يتم تسجيل منظومة التأمين الصحي بها مؤكدا أنه تم تسجيل 905 ألف مواطن داخل المنظومة بالمحافظة.

 

وأضاف العربي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه دخلنا منظومة التأمين الصحي بـ  59 وحدة صحية ومركز.

 

وتابع  مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر أن هناك 30 وحدة ومركز وتم اعتماد 20 وحدة صحية بالمنظومة.

 

وأشار العربي إلى أنه تسجيل 2 من المستشفيات وتم العمل على 3 مستشفيات أخرى مؤكدا أنه سيتم تقديم  2500 حزمة خدمات طبية مؤكدا أن هناك تعليمات أن المنظومة الصحية يتم تطبيقها على مدار 10 سنوات 

منظومة التأمين الصحي هيئة الرعاية الصحية خدمات طبية

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