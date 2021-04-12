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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إخلاء مجمع التحرير تمهيدًا لتطويره

مجمع التحرير
مجمع التحرير

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي يهدف لتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.


تابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعظم القيمة من الأصول غير المستغلة في الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه من ضمن الأصول غير المستغلة التي تم إسنادها إلى الصندوق هو مجمع التحرير، موضحة أنه يتم دراسته لتحويله إلى منتج استثماري.

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أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الأصول غير المستغلة، مؤكدة طرح المذكرة الخاصة بمجمع التحرير حتى يتقدم المطورين والمستثمرين لتنفيذ عملية التطوير.


وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مجلس الوزراء قام بإخلاء البهو المتبقى بالمجمع من الموظفين والإدارات الموجودة به. 


ولفتت السعيد إلى الموقع التاريخي الذي يتمتع به مجمع التحرير، موضحة أنه سيصبح مكان متعدد الأغراض منه جزء فندقي وآخر تجاري وذلك بعد دراسة الكثافة المرورية والسعة الفندقية ونوعية الجمهور المستهدف. 


ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة تسهم بالأرض والدراسات على أن يشارك المستثمر والمطور بالأموال ومن ثم يصبح شريكًا في ملكية المكان، معلنة أنه سيتم التعاقد مع المطورين في الربع الأخير من العام بعد تلقى كل الطلبات، وبحث كل العروض المقدمة.


وقالت الدكتورة هالة السعيد إن استثمارات صندوق مصر السيادي متنوعة وهدفها تعظيم الأصول غير المستغلة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هناك 30 % زيادة في استثمارات العام الحالي رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، في حين أن التضخم كان أقل من 5%، مؤكدة أن النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي 2.8% بالإيجاب.

 

صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مجمع التحرير

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