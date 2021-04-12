قبل قمة الأهلي والزمالك.. نداء عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة

وجه الإعلامي أحمد موسى، نداء عاجلا للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، قبل إقامة مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل الساعة التاسعة مساء، وستقام بحكم مصري، وانا مع حكام اجانب وليس مصريين لمباراة الأهلي والزمالك".



وأضاف مقدم برنامج على مسئوليتي، :"موافق على تحكيم مصري يحكم مباراة الأهلي والزمالك ولكن ليس الأن لأنه الفترة الحالية صعبة ولو الحكم أخطأ هتحصل مشاكل كثيرة"، لافتا إلى أنه يؤيد أن نعطي الثقة لحكامنا لإدارة مباريات الأهلي والزمالك ولكن التوقيت حاليا صعب.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، :أوجه نداء لـ أحمد مجاهد رئيس رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ممكن تحصل فتنة، وفي ناس بتسخن ومش عايزين هذه الأجواء، وعندنا تحديات أخطر من الكرة ومحتاجين يكون الحكم أجنبي وليس مصريا".

وأكد، أن هناك بعض أصحاب المصالح الذين يسعون لإشعال الفتنة بسبب مباراة الأهلي والزمالك، لافتا إلى أن التوقيت خطأ وخطر جدا.

