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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصوم غدًا.. دولة إسلامية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

الهند
الهند

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة أن يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند بدلًا من غدًا الثلاثاء لعدم ظهور الهلال اليوم.

 

وقالت اللجنة: "لم يُشاهد القمر في مدينة بنجالورو ومناطق أخرى مثل بلجاوم، هوبلي وميسورو"، كما وردت نفس المعلومات عن عدم رؤية القمر من دلهي، بوبال، مومباي، جوجارات والله أباد وأماكن أخرى، ولذلك قرر العلماء بالإجماع أن يكون الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك".

 

وأكدت أن المسلمين في الهند سيحتفلون بأول أيام صيام شهر رمضان المقدس يوم الأربعاء القادم، ونبهت اللجنة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وسط الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة.

 

يبدأ اليوم الأول من صيام شهر رمضان، برؤية الهلال الجديد وعادة ما تعلنه المملكة العربية السعودية لأول مرة، ثم يتبع ذلك بقية العالم، بما في ذلك الهند.

 

وفي حديثه لوسائل الإعلام الهندية في لكناو، قال رجل الدين الشهير خالد رشيد فرانجي ماهالي حول مسألة رمضان وطقوسه خلال جائحة كورونا: "نعلم جميعًا أن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الازدياد؛ ومن ثم علينا اتخاذ جميع الاحتياطات داخل وخارج المسجد.. أناشد الجميع اتباع بروتوكول كورونا والالتزام بالإرشادات.. يجب ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي في جميع الأوقات".

 

كما أضاف أن هناك بعض الجدل حول إقامة صلا التراويح في المسجد جماعة، وأن المشاورات والجهود جارية حاليا في هذا الصدد ومن المرجح اتخاذ قرار مساء الغد.

 

أكدت حكومة يوجي أديتياناث أوتار براديش، بأمر صدر مؤخرًا، إنه لن يُسمح لأكثر من خمسة أشخاص بدخول مكان ديني في نفس الوقت.

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