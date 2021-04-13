الفائز بجائزة الدولة التشجيعية يكشف لـ صدى البلد سر تكريمه

‎أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020.

‎وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 76 جائزة بإجمالى 7 ملايين و700 ألف جنيه، وذلك وفي الدورة 77 لمجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم 11 أبريل 2021، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور جميع أعضاء المجلس من نواب السيد الوزير ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونخبة من علماء مصر، وذلك بمقر الأكاديمية.

‎ومن جانبه كشف الدكتور أحمد عادل أحمد أستاذ ومساعد بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة القاهرة ، الحاصل على حائزة الدولة التشجيعية فى العلوم عن البحث الذى قام بتقديمه للاشتراك بالمسابقة .

‎وقال الدكتور احمد خلال تصريح لصدى البلد ، ان فكرة البحث تتناول الانتاج العلمي و دراسة تكوين

‎الانوية فائقة الثقل وخواص اضمحلالها و من خلاله يتم الرد على بعض الأسئلة الأساسية للفيزياء النووية مثل الحدود النظرية و العملية للاستقرار النووي، و عدد مناطق الاستقرار النووى التى يمكن الوصول إليها.



‎واشار الدكتور احمد عادل ان البحث يتناول تركيب العناصر فى الكون المتسع و تكون النجوم و خصوصا النيترونى .



‎واضاف ، انه البحث يتناول ايضا الانتاج العلمي إستقصاء تفاعلات نووية إندماجية جديدة ودراسة المقاطع المستعرضة للاندماج النووي للتفاعلات بين الانوية المتوسطة والثقيلة بالقرب واعلى الحاجز الكولومي وكذلك دراسة تاثير كل من درجات تشوهه الانوية المختلفة واوضاعها على توزيع خصائص الحاجز الكولومى وكذلك تاثيرها على المقاطع المستعرضة للاندماج النووي ودراسة السمات المميزة لدوال الطاقة المشوهة للأنوية الثقيلة إلى جانب إيجاد معلومات عن تكوين و خصائص وثبات الأنوية الثقيلة التى سيتم إقتراحها ليتم تكوينها فى القريب العاجل- كأولوية.



‎بالاضافة إلى استكشاف تفاعلات الإندماج الجديدة التى تؤدى إلى نظائر جديدة فائقة الثقل (Z≥119) بالإضافة إلى دراسة التنافس بين أنماط إضمحلالها المختلفة مثل إضمحلال ألفا و الأنوية الأعلى، و الإنشطار التلقائى حيث تم حساب فترات عمر النصف الكلى و الجزئى مقابل أوضاع الإضمحلال المختلفة ويُشكل هذا الأمر أهمية استثنائية، لإمكانية التنبؤ بوجود حتى النظائر ذات أنصاف الأعمار الطويلة ضمن منطقة تُعزز الاستقرار النووي للنظائر فائقة الثقل والذى قد يساعد لاختبار العديد من النماذج النظرية النووية ويثرى فهمنا للعديد من الظواهر الطبيعية وتكون اصل المادة وفهمنا لطبيعة القووى النووية وتاثيرها و التركيبِ النوويّ والقوى التي تحافظُ على تماسكِ النّواة .

‎كما يساعد البحث عمليا لانتاج عناصر جديدة غير موجودة فى الطبيعة ودراسة خواصها الفيزيائية والكيميائية واستخدامها الواعد فى المستقبل حيث يعد تكوين وتحديد حتى بضع من هذه الذرات انتصارا علميا عظيما.