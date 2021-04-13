وكيل أوقاف الفيوم يشيد بوعي الأهالي أثناء صلاة التراويح اليوم.. شاهد

أدى المئات من المصلين بمساجد مراكز محافظة الفيوم صلاة التراويح، وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا .

وأدى الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الوقاف بالفيوم، صلاة العشاء والتراويح بمسجد ناصد الكبير بمدينة الفيوم، إذ قام بأداء صلاة العشاء والتراويح فضيلة الشيخ جمعه عبد الفتاح إمام وخطيب مسجد ناصر الكبير، الذي حرص على أداء صلاة التراويح خلال نصف ساعة طبقا لخطة وزارة الأوقاف المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية داخل المساجد.

وأشاد الدكتور حسني أبو حبيب، بالوعي الكبير للمصلين من أبناء محافظة الفيوم داخل المساجد أثناء الصلاة، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية المعلنة وارتداء الجميع للكمامة أثناء دخول المسجد والصلاة.

وأضاف أن جميع مساجد محافظة الفيوم، التزمت أثناء صلاة العشاء والتراويح، ولم تحدث أي شكوى أو مخالفة داخل أي مسجد من مساجد جميع مراكز المحافظة، مما يؤكد الوعي الكبير والمسئولية لدى شعب محافظة الفيوم.

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