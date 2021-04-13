أحداث مهمة تشهدها مدارس مصر خلال شهر رمضان | تفاصيل

تشهد مدارس جمهورية مصر العربية عددا من الاحداث الهامة خلال شهر رمضان الكريم.

استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني دون اغلاق للمدارس

قررت وزارة التربية والتعليم ، عدم وقف الدراسة واغلاق المدارس في رمضان ، مؤكدة ان المدارس ستظل مفتوحة لمن يريد الذهاب إليها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن الحضور في المدارس خلال شهر رمضان سيكون اختيارياً لجميع طلاب المدارس فقا للجداول التبادلية المطبقة منذ بدء العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم: إذا اختار الطالب الغياب عن المدرسة والاكتفاء بوسائل التعلم عن بعد التي تتيحها وزارة التربية والتعليم، فلابد من توقيع إقرارا رسميا بذلك من ولي الامر .

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ألا تزيد عدد أيام حضور الطلاب في المدارس طوال شهر رمضان الكريم عن 3 أيام فقط أسبوعيا

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة ، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل المتعددة التي أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات تعليمية

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، شددت خلالها على ضرورة أن يتم الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية في المدارس لحماية كافة عناصر المنظومة التعليمية.

حيث تم التأكيد على ضرورة الكشف الحراري على الطلاب ، والالتزام بتعقيم المدارس ، والتباعد الاجتماعي بين مقاعد الطلاب داخل الفصول ، وارتداء جميع الطلاب والمعلمين والاداريين للكمامات ، وتعليق ملصقات التوعية بفيروس كورونا واجراءات الحماية من الاصابة به.

انطلاق امتحانات ابريل لطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى 6 ابتدائي ، امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد في المواعيد التالية :

4 ابتدائي : 28 ابريل

5 ابتدائي : 26 ابريل

6 ابتدائي : 27 ابريل

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي ، امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد في المواعيد التالية :



الصف الأول الاعدادي : 28 ابريل

الصف الثاني الاعدادي : 26 ابريل



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أن جميع الامتحانات التي كان مقررا عقدها يوم 25 ابريل ، سوف يتم تأجيلها ليوم الاربعاء 28 ابريل 2021 ، احتراما لأعياد السادة الاقباط.

انطلاق امتحانات ابريل لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحان مجمع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية شهر أبريل الجاري .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا الامتحان سيعقد في المدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ، وسيكون الامتحان ورقيًا ، بأسئلة اختيار من متعدد في ورقة مجمعة ، على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).



وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.



وأضافت وزارة التربية والتعليم : أن درجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل ، ويعتبر الطالب ناجحا إذا حصل على تقدير عام أكثر من ضعيف

ويتمثل جدول امتحانات الصف الاول والثانوي فيما يلي :

- الاثنين 26 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة واحدة مجمعة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، في مواد اللغة العربية (15 سؤال) + التاريخ (10 اسئلة) + الجغرافيا (10 اسئلة ) + اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)



- الثلاثاء 27 ابريل 221 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال) + الفلسفة والمنطق ( 10 اسئلة) + الرياضيات (10 اسئلة)



- الاربعاء 28 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد الكيمياء (10 اسئلة ) + الفيزياء (10 اسئلة) + الأحياء (10 اسئلة)

ويتمثل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي فيما يلي :

- الاثنين 26 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجموعة مواد اللغة العربية (15 سؤال) + رياضيات 1 (10 اسئلة) + رياضيات 2 ( 10 اسئلة)



- الثلاثاء 27 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة في مواد اللغة الاجنبية الاولى 15 سؤال) + الكيمياء (10 اسئلة + الأحياء (10 اسئلة)



- الاربعاء 28 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة مواد اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) + الفيزياء (10 اسئلة)

انطلاق البروفة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الامتحانات التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2020-2021 .

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم تهدف امتحانات الثانوية العامة التجريبية إلى قياس كفاءة الأجهزة المستخدمة، وعمل محاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات، وعمل تجربة عملية لأكواد المواد وكلمات المرور التي سيقوم الطالب باستخدامها في الامتحان.

وتعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة (البروفة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة ) في شهر أبريل، في أيام 18 و20 و22 أبريل، وسيكون الامتحان إلكترونيا باستخدام التابلت.

وتعقد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة في أيام 23 و 25 و 27 مايو.

بينما تعقد امتحانات يونيو التجريبية لطلاب الثانوية العامة لتكون بمثابة محاكاة كاملة للامتحانات الأساسية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا على أن يكون في الفترة من 12 لـ 17 يونيو 2021.